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Кафанов: Хайкин потянет уровень АПЛ – он играет за счёт головы, правильно анализирует

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил шансы голкипера "Буде-Глимта" Никиты Хайкина заиграть в АПЛ.
Фото: социальные сети
"Потянет ли Хайкин АПЛ? Я пытался понять, за счёт чего он играет. Он играет за счёт головы, правильно анализирует. Думаю, что он потянет уровень АПЛ. Ему нужно будет время, чтобы привыкнуть к скоростям", — цитирует Кафанова "Чемпионат".

Напомним, Хайкин ранее объявил, что покинет "Буде-Глимт" в зимнее трансферное окно. В конце 2022 года истекает его контракт с норвежским коллективом. Позднее в СМИ появилась информация, что российский футболист может продолжить карьеру в Англии. Сообщалось об интересе к нему со стороны "Эвертона" и лично главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.


Кафанов Сборная России Хайкин АПЛ Эвертон Буде-Глимт
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