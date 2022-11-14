"Потянет ли Хайкин АПЛ? Я пытался понять, за счёт чего он играет. Он играет за счёт головы, правильно анализирует. Думаю, что он потянет уровень АПЛ. Ему нужно будет время, чтобы привыкнуть к скоростям", — цитирует Кафанова "Чемпионат".
Напомним, Хайкин ранее объявил, что покинет "Буде-Глимт" в зимнее трансферное окно. В конце 2022 года истекает его контракт с норвежским коллективом. Позднее в СМИ появилась информация, что российский футболист может продолжить карьеру в Англии. Сообщалось об интересе к нему со стороны "Эвертона" и лично главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда.
Кафанов: Хайкин потянет уровень АПЛ – он играет за счёт головы, правильно анализирует
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил шансы голкипера "Буде-Глимта" Никиты Хайкина заиграть в АПЛ.
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