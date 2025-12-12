Слот ответил на вопрос о будущем Салаха в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию с нападающим команды Мохамедом Салахом.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее Салах дал интервью, в котором выразил недовольство своей ролью запасного в последних матчах "мерсисайдцев", а также работой тренерского штаба команды во главе с Арне Слотом. За эти высказывания Слот не включил Салаха в заявку "Ливерпуля" на выездной матч 6 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Интером" (1:0).



"Сегодня я поговорю с Мо, и от результата этой беседы будет зависеть, как будут развиваться события завтра. Я был частью решения не брать Салаха в Милан. Я всегда общаюсь с руководством, но, когда дело доходит до принятия решений по составу команды в целом или стартовому составу, это всегда остается за мной. У меня нет причин не хотеть, чтобы Салах остался", — сказал Слот в беседе со Sky Sports.



В текущем сезоне Мохамед Салах провел в составе красных 19 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт египтянина с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро.