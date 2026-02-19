Матчи Скрыть

ЦСКА объявил о переходе защитника в "Ахмат"

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров перешел в "Ахмат" на правах аренды.
Фото: ФК ЦСКА
"В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Кроме того, клубами согласована возможность для ПФК ЦСКА выкупить футболиста обратно", - написала пресс-служба ЦСКА.

Джамалутдин Абдулкадыров выступает в составе основной команды ЦСКА с начала января 2025 года. В текущем сезоне за "армейцев" защитник провел 13 матчей, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро. Соглашение ЦСКА с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

