Защитник "Краснодара" назвал самого жесткого игрока, с которым пересекался на поле

Я провел уже немало времени в футболе, повидал много подобных игроков, но Джон Кордоба - самый жесткий игрок в моей жизни. (Улыбается.) К счастью, он играет в нашей команде, а не против нас!" - сказал Оласа.
В нынешнем сезоне центральный нападающий "Краснодара" Джон Кордоба получил четыре желтые и одну красную карточку в 24 матчах за команду в чемпионате и Кубке России. Также на счету 32-летнего колумбийца 12 забитых мячей и 6 результативнх передач на партнеров.
Первый матч в рамках весенней части сезона "Краснодар" проведет 28 февраля. Игра 19-го тура РПЛ против "Ростова" пройдет на домашнем стадионе "быков" - "Ozon Арена".
Источник: "Советский спорт"