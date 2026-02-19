Матчи Скрыть

Защитник "Краснодара" назвал самого жесткого игрока, с которым пересекался на поле

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа ответил, кто был самым жестким игроком в его карьере.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если говорить именно по умению вести силовую борьбу в рамках правил, то есть такой футболист.
Я провел уже немало времени в футболе, повидал много подобных игроков, но Джон Кордоба - самый жесткий игрок в моей жизни. (Улыбается.) К счастью, он играет в нашей команде, а не против нас!" - сказал Оласа.

В нынешнем сезоне центральный нападающий "Краснодара" Джон Кордоба получил четыре желтые и одну красную карточку в 24 матчах за команду в чемпионате и Кубке России. Также на счету 32-летнего колумбийца 12 забитых мячей и 6 результативнх передач на партнеров.

Первый матч в рамках весенней части сезона "Краснодар" проведет 28 февраля. Игра 19-го тура РПЛ против "Ростова" пройдет на домашнем стадионе "быков" - "Ozon Арена".

Источник: "Советский спорт"

