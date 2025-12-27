Агент Салаха рассказал о вариантах развития карьеры игрока

Рами Аббас, агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, рассказал о будущем египтянина.

Фото: Getty Images

Ранее Салах раскритиковал клуб и тренерский штаб команды во главе с Арне Слотом за неудовлетворительные результаты на старте сезона, а также свое положение запасного. За это Слот исключил Мо из заявки красных на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Интером" (1:0). Позднее Салах извинился за свои слова и вновь начал выходить на поле в составе "Ливерпуля".



"Он либо останется в "Ливерпуле", либо перейдет в Саудовскую Аравию", — передает слова Аббаса Sabah.



Сейчас Мохамед в составе сборной Египта принимает участие в Кубке Африки. После двух туров группового этапа турнира его команда с 6 очками лидирует в группе B.



Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро. В составе "мерсисайдцев" египтянин провел 421 матч, забил 250 мячей и отдал 117 результативных передач, выиграв с командой 9 трофеев.