Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Агент Салаха рассказал о вариантах развития карьеры игрока

Рами Аббас, агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, рассказал о будущем египтянина.
Фото: Getty Images
Ранее Салах раскритиковал клуб и тренерский штаб команды во главе с Арне Слотом за неудовлетворительные результаты на старте сезона, а также свое положение запасного. За это Слот исключил Мо из заявки красных на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Интером" (1:0). Позднее Салах извинился за свои слова и вновь начал выходить на поле в составе "Ливерпуля".

"Он либо останется в "Ливерпуле", либо перейдет в Саудовскую Аравию", — передает слова Аббаса Sabah.

Сейчас Мохамед в составе сборной Египта принимает участие в Кубке Африки. После двух туров группового этапа турнира его команда с 6 очками лидирует в группе B.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро. В составе "мерсисайдцев" египтянин провел 421 матч, забил 250 мячей и отдал 117 результативных передач, выиграв с командой 9 трофеев.

