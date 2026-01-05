Аморим установил антирекорд в "Манчестер Юнайтед"

Рубен Аморим установил антирекорд по проценту побед среди тренеров "Манчестер Юнайтед" в эпоху АПЛ.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Португальский специалист провёл у руля манкунианцев 47 матчей в чемпионате Англии. За этот отрезок команда одержала 15 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений. Таким образом, показатель побед Аморима составил 31,1%, что является худшим результатом для "Юнайтед" в рамках Премьер-лиги.



Для сравнения, у Ральфа Рангника этот показатель составлял 41,7% (10 побед в 24 матчах), у Дэвида Мойеса - 50% (17 побед в 34 встречах). Луи ван Гал выигрывал 51,3% матчей (39 побед в 76 играх), Оле-Гуннар Сульшер - 51,4% (56 побед в 109 матчах), Эрик тен Хаг - 51,8% (44 победы в 85 играх), а Жозе Моуринью - 53,8% (50 побед в 93 матчах).



Абсолютным лидером по этому показателю остаётся сэр Алекс Фергюсон, под руководством которого "Манчестер Юнайтед" выиграл 528 из 810 матчей АПЛ - 65,2%.