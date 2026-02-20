Об этом сообщила пресс-служба "Зенита". Отмечается, что документальный проект об истории клуба получит название "Зенит навсегда". Он приурочен к 100-летнему юбилею команды, который наступил в мае 2025-го года. Показ первого сюжета состоится 17 марта 2026 года.
Известно, что в съемках приняли участие председатель правления санкт-петербургской команды Константин Зырянов, главный тренер "Зенита" Сергей Семак, легендарные игроки сине-бело-голубых Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Александр и Михаил Кержаковы, Николас Ломбертс и Данн, лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба и многие другие личности, связанные с становлением команды.
Команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу в чемпионате России, набрав 39 очков за 18 туров РПЛ. На данный момент "Зенит" находится на втором месте, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко.
"Зенит" анонсировал выход документального проекта о команде
Фото: ФК "Зенит"