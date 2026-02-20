Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

В "Динамо" Мх рассказали, как возникла кандидатура Креспо

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о функциях нового тренера команды Рубена Креспо.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Газизов сообщил, что Креспо является кандидатурой Вадима Евсеева.

"Рубен — тренер по физподготовке, это кандидатура Вадима Евсеева.
Он приехал не скажу, что к началу сборов, но чуть попозже, в 20 числах января. Мы познакомились, поработали и приняли решение заключить контракт. Пока соглашение рассчитано до конца июня с возможностью продления, которой мы воспользуемся, если все будет нормально в работе", — приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что Рубен Креспо вошел в тренерский штаб махачкалинского "Динамо". 39-летний испанец ранее работал в "Расинге" и Федерации футбола Испании. Специалист назначен тренером по физподготовке.

"Динамо" из Махачкалы завершило первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров чемпионата России команда набрала 15 очков. Ранее сообщалось, что новым главным тренером команды стал Вадим Евсеев, который сменил на этом посту Хасанби Биджиева.

