Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
16:00
РостовНе начат
ЦСКА
16:00
ЛокомотивНе начат
Сочи
17:00
БарсНе начат

Футболист "Акрона" оценил важность Дзюбы для команды

Полузащитник "Акрона" Артем Дзюба оценил важность Артема Дзюбы для тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Лончара, Дзюба старается держать раздевалку и давать советы молодым футболистам.

- Обычно в командах, как минимум, два таких взрослых авторитета, которые держат раздевалку.
Артём тоже старается это делать, даёт молодым советы. Но молодёжи нужно время, чтобы проникнуться тем, что он доносит.

У Дзюбы есть имя, он очень многое для этого сделал и доказал, - цитирует Лончара "Советский спорт".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года, в прошлом сезона форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата России.

В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 16 встречах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт 37-летнего футболиста с тольяттинцами истекает по окончании текущего сезона.

