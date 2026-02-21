Футболист "Акрона" оценил важность Дзюбы для команды

- Обычно в командах, как минимум, два таких взрослых авторитета, которые держат раздевалку.
Артём тоже старается это делать, даёт молодым советы. Но молодёжи нужно время, чтобы проникнуться тем, что он доносит.
У Дзюбы есть имя, он очень многое для этого сделал и доказал, - цитирует Лончара "Советский спорт".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года, в прошлом сезона форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата России.
В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 16 встречах во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт 37-летнего футболиста с тольяттинцами истекает по окончании текущего сезона.