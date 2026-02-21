Матчи Скрыть

Легионер "Акрона" рассказал об адаптации в России

Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар рассказал об адаптации в России.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Лончара, ему помогает в адаптации то, что он изучает русский язык.

- Когда я изначально приехал в Россию, мне было тяжеловато. Я начал учить русский, потому что не все говорят на английском.
Для меня большой плюс, что я учил и учу русский. Наши культуры похожи, есть много схожих черт.

Даже по окончании карьеры у меня будет более широкий список знакомств и выученный язык, - приводит слова Лончара "Советский спорт".

Стефан Лончар выступает за тольяттинский "Акрон" с лета 2024 года - всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 54 матча и записал на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач. Ранее он был игроком "Сутьески", "Истры", "Нови Пазара", "Дебрецена" и "Рада".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего черногорца в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. На счету Лончара также 23 матча в составе национальной команды Черногории. Стефан является победителем чемпионата Черногории в составе "Суьтески".

