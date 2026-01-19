Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК БелградЗавершен

Зинченко нашёл себе новый клуб - журналист Романо

Защитник Александр Зинченко в ближайшее время может продолжить карьеру в "Аяксе".
Фото: ФК "Ноттингем Форест"
По информации инсайдера Фабрицио Романо, амстердамский клуб уже достиг устной договорённости об аренде защитника "Арсенала", который сейчас выступает за "Ноттингем Форест".

Сообщается, что соглашение будет рассчитано до июня, а "Аякс" возьмёт на себя выплату всей зарплаты украинского футболиста.

Ожидается, что в течение ближайших суток Зинченко отправится в Амстердам, чтобы пройти медицинское обследование.

