По информации инсайдера Фабрицио Романо, амстердамский клуб уже достиг устной договорённости об аренде защитника "Арсенала", который сейчас выступает за "Ноттингем Форест".
Сообщается, что соглашение будет рассчитано до июня, а "Аякс" возьмёт на себя выплату всей зарплаты украинского футболиста.
Ожидается, что в течение ближайших суток Зинченко отправится в Амстердам, чтобы пройти медицинское обследование.
Зинченко нашёл себе новый клуб - журналист Романо
Защитник Александр Зинченко в ближайшее время может продолжить карьеру в "Аяксе".
Фото: ФК "Ноттингем Форест"