Зинченко нашёл себе новый клуб - журналист Романо

Защитник Александр Зинченко в ближайшее время может продолжить карьеру в "Аяксе".

Фото: ФК "Ноттингем Форест"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, амстердамский клуб уже достиг устной договорённости об аренде защитника "Арсенала", который сейчас выступает за "Ноттингем Форест".



Сообщается, что соглашение будет рассчитано до июня, а "Аякс" возьмёт на себя выплату всей зарплаты украинского футболиста.



Ожидается, что в течение ближайших суток Зинченко отправится в Амстердам, чтобы пройти медицинское обследование.

