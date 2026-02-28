Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Ростов2 тайм
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Игрок "Балтики" высказался о футболисте "Зенита"

Игрок "Балтики" Кевин Андраде поделился мнением о нападающем "Зенита" Джоне Дуране после очной встречи команд в 19-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил физическую мощь и уровень форварда.

- Я знаю Дурана как очень хорошего игрока, и он действительно хорош. Он сильный игрок, но я стараюсь думать о нашей команде и стараюсь работать для нее, - цитирует Андраде Metaratings.

Колумбийский форвард перебрался в петербургский клуб зимой на правах аренды из "Аль-Насра". Договор рассчитан до завершения сезона и предусматривает необязательную опцию выкупа игрока.

В следующем туре чемпионата России калининградцы отправятся в гости к "Ростову", тогда как "Зенит" проведёт выездную встречу против "Оренбурга".

