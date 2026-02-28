Игрок "Балтики" высказался о футболисте "Зенита"

- Я знаю Дурана как очень хорошего игрока, и он действительно хорош. Он сильный игрок, но я стараюсь думать о нашей команде и стараюсь работать для нее, - цитирует Андраде Metaratings.
Колумбийский форвард перебрался в петербургский клуб зимой на правах аренды из "Аль-Насра". Договор рассчитан до завершения сезона и предусматривает необязательную опцию выкупа игрока.
В следующем туре чемпионата России калининградцы отправятся в гости к "Ростову", тогда как "Зенит" проведёт выездную встречу против "Оренбурга".