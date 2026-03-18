Руководство каталонского клуба отказалось от идеи подписания форварда "Манчестер Сити", несмотря на прежние разговоры о возможном трансфере.
По информации Barca Universa, вариант с приглашением норвежца рассматривался как запасной в ходе президентской кампании Жоана Лапорты, однако после переизбрания необходимость в таком шаге отпала. В клубе считают, что подобная сделка может серьёзно ударить по финансовой стабильности.
В нынешнем сезоне Холанд провёл 42 матч за "Сити", отметившись 30 голами.
Стало известно финальное решение "Барселоны" по Холанду - источник
Переход Эрлинга Холанда в "Барселону" не состоится.
