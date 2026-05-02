Губернатор Самарской области рассказал о будущем Булатова в "Крыльях Советов"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о будущем главного тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
" У нас осталось две игры. По итогам этих игр, руководство будет принимать решение.
Мы видим динамику, видим, как команда на поле показывает хороший результат, за исключением нескольких игр", - сказал Федорищев "Чемпионату".


Во вторник, 28 апреля, "Крылья Советов" официально сообщили об утверждении Сергея Булатова в должности главного тренера команды до конца сезона. Ранее специалист был назначен исполняющим обязанности наставника после ухода из клуба Магомеда Адиева.

Под руководством Булатова самарцы провели 7 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

