Губернатор Самарской области рассказал о будущем Булатова в "Крыльях Советов"

Мы видим динамику, видим, как команда на поле показывает хороший результат, за исключением нескольких игр", - сказал Федорищев "Чемпионату".
Во вторник, 28 апреля, "Крылья Советов" официально сообщили об утверждении Сергея Булатова в должности главного тренера команды до конца сезона. Ранее специалист был назначен исполняющим обязанности наставника после ухода из клуба Магомеда Адиева.
Под руководством Булатова самарцы провели 7 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 2 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.