Спортдир "Спартака": у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу

- Если люди посмотрят матч снова, они увидят, что на 68-й минуте мы забили великолепный гол. Их игрок бьёт нашего Угальде. Манфред не двигается, не ищет контакт. Я считаю, что это наш гол, и счёт должен был быть 2:1. Затем на 92-й минуте игры мы видим чистейшую игру рукой. Мы видели игру рукой в матчах Лиги чемпионов на этой неделе, где за меньшее касание арбитр ставит пенальти.
Арбитр это пропустил, но почему это не зафиксировал VAR? Наше мнение — у нас забрали чистый гол и не назначили пенальти в нашу пользу, - цитирует Кахигао "Матч ТВ".
Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.
По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе. В 29 туре российского чемпионата самарцы сыграют на выезде с "Оренбургом", а "Спартак" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин".