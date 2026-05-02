В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном уходе Галактионова

- Никак не реагирую на слухи. За всё время моей работы в профессиональном футболе слухов было очень много.
Это часть нашей работы. Не надо на них как-то реагировать. Осталось два тура, потом будем смотреть, что будет, - цитирует Карпукаса "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что Михаил Галактионов может покинуть пост главного тренера московского "Локомотива" по окончании текущего сезона. Специалист работает в клубе с 2022 года. По итогам 28 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50 набранными очками в своем активе.