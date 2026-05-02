Футболист "Спартака" - о поражении от "Крыльев": не по игре

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о поражении от "Крыльев Советов" в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, у "Крыльев" не было моментов и "Спартак" потерпел обидное поражение.

- Очень обидно, что проиграли. Считаю, не по игре. У "Крыльев" не было особо моментов.

Последний гол, к сожалению, получился таким — два рикошета, и в итоге мяч оказался в воротах. Это особенно обидно, потому что после нашего гола мы перехватили инициативу, начали активно атаковать, но забить не смогли. В итоге пропустили обидный мяч, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.

По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками. Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе. В 29 туре российского чемпионата самарцы сыграют на выезде с "Оренбургом", а "Спартак" примет на домашнем стадионе казанский "Рубин".

