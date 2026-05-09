"ПСЖ" готовит новый контракт для своего лидера - источник

Руководство "ПСЖ" рассчитывает сохранить Усмана Дембеле в команде на долгий срок.



Как пишет L’Equipe, парижский клуб близок к продлению сотрудничества с французским форвардом.



По информации источника, стороны уже согласовали ключевые детали нового соглашения, однако финальное оформление сделки было отложено из-за подготовки команды к финалу Лиги чемпионов.



Дембеле выступает за "ПСЖ" с 2023 года после перехода из "Барселоны". В нынешнем сезоне француз сыграл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 19 голов и 10 ассистов на партнёров.