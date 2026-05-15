"Астон Вилла" забила четыре мяча "Ливерпулю" в матче АПЛ

"Астон Вилла" взяла верх над "Ливерпулем" в матче 37-го тура АПЛ - 4:2.

Хозяева открыли счёт ещё до перерыва - отличился Морган Роджерс. Во втором тайме Вирджил ван Дейк восстановил равновесие, однако затем "Вилла" выдала мощный отрезок. Олли Уоткинс сначала снова вывел команду вперёд, а позже оформил дубль. Под занавес встречи Джон Макгинн забил четвёртый мяч бирмингемцев.



Уже в компенсированное время ван Дейк сократил отставание, оформив дубль, но спастись от поражения "Ливерпулю" не удалось.



После этой победы "Астон Вилла" поднялась на четвёртое место в таблице АПЛ, набрав 62 очка. "Ливерпуль" с 59 баллами идёт пятым.

