Талалаев: я был в шорт-листах и лонг-листах больших клубов

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, он входил в сферу интересов больших клубов, но сейчас у него контракт с "Балтикой" на три года.

- Меня связывали со многими большими клубами. Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах.

Хорошо, что в коктейлях у них не был. Я профессионально занимаюсь своим делом. Контракт с "Балтикой" рассчитан на три года, - приводит слова Талалаева Sport24.

С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.

После 29 сыгранных туров балтийцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с московским "Динамо".

