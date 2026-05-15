Талалаев: я был в шорт-листах и лонг-листах больших клубов

- Меня связывали со многими большими клубами. Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах.
Хорошо, что в коктейлях у них не был. Я профессионально занимаюсь своим делом. Контракт с "Балтикой" рассчитан на три года, - приводит слова Талалаева Sport24.
С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", по итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.
После 29 сыгранных туров балтийцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В 30 туре РПЛ команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем стадионе с московским "Динамо".