Об этом пишет The Athletic, ссылаясь на людей из окружения бразильского футболиста. Как отмечает источник, Винисиус не воспринимает кандидатуру португальца негативно, несмотря на эпизод, произошедший после матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Бенфикой" зимой этого года.
Тогда бразилец обвинил хавбека португальского клуба Джанлуку Престианни в расистском поведении. После встречи Моуринью публично раскритиковал форварда мадридцев, посчитав его поведение на поле провокационным.
Винисиус отреагировал на возможное назначение Моуринью в "Реал"
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не возражает против возможного назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Фото: Getty Images