Винисиус отреагировал на возможное назначение Моуринью в "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не возражает против возможного назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Фото: Getty Images
Об этом пишет The Athletic, ссылаясь на людей из окружения бразильского футболиста. Как отмечает источник, Винисиус не воспринимает кандидатуру португальца негативно, несмотря на эпизод, произошедший после матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Бенфикой" зимой этого года.

Тогда бразилец обвинил хавбека португальского клуба Джанлуку Престианни в расистском поведении. После встречи Моуринью публично раскритиковал форварда мадридцев, посчитав его поведение на поле провокационным.

