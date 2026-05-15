Бубнов - о "Зените": его почему-то ненавидят во всей стране

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем поединке между "Ростовом" и "Зенитом" в 30-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего футболиста, хозяева поля будут максимально мотивированы, а атмосфера на стадионе окажется непростой для петербургской команды.

Бубнов также заявил, что "Зенит" не пользуется симпатией у многих российских болельщиков.

- Тренеру "Ростова" Альбе по-любому себя нужно лишний раз показать, что он для российской лиги является тренером высокой квалификации. Думаю, они упрутся.

Скорее всего, народ придёт. Потому что народ, думаю, в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидит "Зенит". Но почему - неизвестно, - сказал эксперт в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Перед последним туром петербуржцы лидируют в таблице РПЛ с 65 очками. "Ростов" располагается на десятой строчке и уже сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон. Для чемпионства "Зениту" достаточно не проиграть в выездной встрече.

