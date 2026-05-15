Бубнов - о "Зените": его почему-то ненавидят во всей стране

Бубнов также заявил, что "Зенит" не пользуется симпатией у многих российских болельщиков.
- Тренеру "Ростова" Альбе по-любому себя нужно лишний раз показать, что он для российской лиги является тренером высокой квалификации. Думаю, они упрутся.
Скорее всего, народ придёт. Потому что народ, думаю, в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидит "Зенит". Но почему - неизвестно, - сказал эксперт в видео на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Перед последним туром петербуржцы лидируют в таблице РПЛ с 65 очками. "Ростов" располагается на десятой строчке и уже сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон. Для чемпионства "Зениту" достаточно не проиграть в выездной встрече.