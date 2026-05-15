Речь идёт о форварде Вильсоне Изидоре. Футболист родился во французском Ренне и выступал за молодёжные сборные Франции разных возрастов. Вызова во взрослую команду трёхцветных Изидор так и не добился, поэтому сменил спортивное гражданство, и с марта этого года представляет на международном уровне сборную Гаити.
На групповом этапе ЧМ-2026 гаитяне сыграют в группе C с национальными командами Бразилии, Марокко и Шотландии. Вильсон Изидор на данный момент провёл за Гаити 2 матча и забил один мяч.
Цвета "Локомотива" форвард защищал с 2022 по 2023 год (42 матча, 19 забитых мячей, 7 результативных передач), с 2023-го по 2024-й он выступал за "Зенит" (26 игр, 4 гола). С августа 2024 года Изидор выступает за английский "Сандерленд" (80 матчей, 18 забитых мячей, 2 ассиста).
Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Экс-игрок "Локомотива" и "Зенита" вошёл в заявку сборной Гаити на ЧМ-2026
В окончательную заявку сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года вошёл бывший нападающий московского "Локомотива" и санкт-петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"