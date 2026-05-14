Сафонов повторил редкое достижение в истории "ПСЖ"

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошёл в число немногих вратарей парижского клуба, которым удалось совершить не менее восьми сейвов и сохранить ворота "сухими" в матче Лиги 1.

Это произошло во встрече 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса", завершившейся победой парижан со счётом 2:0.



Как сообщает OptaJean, ранее подобное удавалось только Кейлору Навасу, Альфонсу Ареола и Джанлуиджи Доннарумме. По ходу встречи Сафонов восемь раз спас свою команду и не пропустил ни одного мяча.



Парижский клуб уже гарантировал себе чемпионский титул во Франции. Команда лидирует в таблице Лиги 1, набрав 76 очков.