Минувший сезон 32-летний футболист провёл в составе турецкого "Антальяспора". Однако команда не сумела сохранить место в Суперлиге и покинула элитный дивизион страны.
По информации источника, представители Джикии уже занимаются поиском вариантов продолжения карьеры в клубах РПЛ.
Центральный защитник ранее долгое время выступал за московский "Спартак", а также играл за "Амкар", "Химки", нальчикский "Спартак" и дзержинский "Химик".
Источник: Metaratings
Джикия хочет вернуться в чемпионат России - источник
Защитник Георгий Джикия может вернуться в чемпионат России уже в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"