Как пишет El Nacional, наиболее активно за вингером "Атлетика" сейчас следит лондонский "Арсенал". По информации источника, руководство "канониров" готово воспользоваться пунктом об отступных, прописанным в контракте 23-летнего испанца. Сумма возможной сделки оценивается в 90 миллионов евро. Также интерес к футболисту сохраняют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
В сезоне-2025/26 Уильямс провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и семью ассистами на партнёров. Его контракт с "Атлетиком" действует до лета 2035 года.
"Арсенал" хочет подписать вингера сборной Испании - источник
Игрок сборной Испании Нико Уильямс может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.
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