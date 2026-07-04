Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
3 - 2 3 2
Кабо-ВердеЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ГанаЗавершен
Канада
0 - 3 0 3
МароккоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 0 3 0
ЛенинградецЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Нови ПазарЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Спартак
3 - 2 3 2
Крылья СоветовЗавершен

"Арсенал" хочет подписать вингера сборной Испании - источник

Игрок сборной Испании Нико Уильямс может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.
Фото: Getty Images
Как пишет El Nacional, наиболее активно за вингером "Атлетика" сейчас следит лондонский "Арсенал". По информации источника, руководство "канониров" готово воспользоваться пунктом об отступных, прописанным в контракте 23-летнего испанца. Сумма возможной сделки оценивается в 90 миллионов евро. Также интерес к футболисту сохраняют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В сезоне-2025/26 Уильямс провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и семью ассистами на партнёров. Его контракт с "Атлетиком" действует до лета 2035 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится