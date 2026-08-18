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"Спартак" обратился в ЭСК по итогам игры с "Балтикой"

"Спартак" обратился в ЭСК по итогам матча РПЛ против "Балтики".
Фото: ФК "Спартак"
16 августа калининградская "Балтика" на своем поле принимала московский "Спартак" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам нападающего Манфреда Угальде и правого вингера Пабло Солари.

Как сообщили "Матч ТВ" в пресс-службе РФС, "Спартак" обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в ворота "Балтики" на 54-й минуте встречи.

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