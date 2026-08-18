Шалимов прокомментировал возможный переход Батракова в "Галатасарай"

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- За Батракова очень рад. Сумасшедший стадион, уровень еврокубков. Когда говорят о том, что он должен остаться и помочь родному клубу, у меня есть другая позиция - пусть клубу помогут руководители, которые за это ответственны, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт"

Российский тренер считает, что полузащитнику стоит воспользоваться шансом попробовать свои силы в турецком клубе.Ранее появилась информация о согласовании перехода Батракова в "Галатасарай". Сообщалось, что сумма сделки составит около 25 млн евро без учёта возможных бонусов. В четырёх матчах нынешнего розыгрыша РПЛ полузащитник забил один мяч и сделал один ассист на партнёра.