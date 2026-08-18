Погребняк: в "Галатасарай" надо ползти на коленках!

- "Галатасарай" - один из самых ведущих клубов Европы. Стоит ли туда ехать? Туда надо ползти на коленках! Ждём с нетерпением дебюта Алексея за турецкий клуб, - приводит слова Погребняка "Матч ТВ".
Ранее появилась информация о готовности "Локомотива" продать Батракова примерно за 25 млн евро. Также сообщалось, что сам футболист согласовал условия личного контракта с "Галатасараем".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Батраков принял участие в четырёх встречах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.