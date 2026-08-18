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Погребняк: в "Галатасарай" надо ползти на коленках!

Павел Погребняк считает, что Алексею Батракову стоит воспользоваться возможностью продолжить карьеру в "Галатасарае".
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-футболист национальной сборной высоко оценил турецкий клуб и однозначно поддержал возможный отъезд полузащитника "Локомотива".

- "Галатасарай" - один из самых ведущих клубов Европы. Стоит ли туда ехать? Туда надо ползти на коленках! Ждём с нетерпением дебюта Алексея за турецкий клуб, - приводит слова Погребняка "Матч ТВ".

Ранее появилась информация о готовности "Локомотива" продать Батракова примерно за 25 млн евро. Также сообщалось, что сам футболист согласовал условия личного контракта с "Галатасараем".

В нынешнем розыгрыше РПЛ Батраков принял участие в четырёх встречах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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