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Экс-футболист "Зенита" Витсель перешёл в клуб Лиги 1

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель продолжит карьеру во Франции.
Фото: Getty Images
"Ницца" официально объявила о заключении контракта с бельгийским футболистом.

Предыдущей командой Витселя была "Жирона". За испанский клуб в прошлом сезоне хавбек провёл 32 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи. Летом футболист также принял участие в чемпионате мира в составе сборной Бельгии.

Российским болельщикам Витсель известен по выступлениям за "Зенит". Бельгиец защищал цвета петербуржцев с 2012 по 2016 год.

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