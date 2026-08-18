"Ницца" официально объявила о заключении контракта с бельгийским футболистом.
Предыдущей командой Витселя была "Жирона". За испанский клуб в прошлом сезоне хавбек провёл 32 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи. Летом футболист также принял участие в чемпионате мира в составе сборной Бельгии.
Российским болельщикам Витсель известен по выступлениям за "Зенит". Бельгиец защищал цвета петербуржцев с 2012 по 2016 год.
Экс-футболист "Зенита" Витсель перешёл в клуб Лиги 1
Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель продолжит карьеру во Франции.
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