Как сообщает Fichajes, нидерландский футболист заинтересовал испанский клуб на фоне проблем команды в обороне. По данным источника, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью лично заинтересован в приглашении защитника. Мадридская команда может попытаться приобрести футболиста уже в январе.
В текущем сезоне ван Дейк провёл шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Ван Дейк может продолжить карьеру в испанском топ-клубе - источник
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в мадридском "Реале".
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