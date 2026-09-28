Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Ван Дейк может продолжить карьеру в испанском топ-клубе - источник

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в мадридском "Реале".
Фото: Getty Images
Как сообщает Fichajes, нидерландский футболист заинтересовал испанский клуб на фоне проблем команды в обороне. По данным источника, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью лично заинтересован в приглашении защитника. Мадридская команда может попытаться приобрести футболиста уже в январе.

В текущем сезоне ван Дейк провёл шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится