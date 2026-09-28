Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
19:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
19:00
КипрНе начат
Грузия
19:00
УкраинаНе начат
Румыния
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Турция
21:45
ИталияНе начат
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

"Локомотив" сделал официальное заявление по ситуации с Галактионовым

"Локомотив" обозначил позицию руководства по главному тренеру клуба Михаилу Галактионову.
Фото: ФК "Локомотив"
Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что руководство доверяет российскому специалисту. В "Локомотиве" отметили, что клуб не ведет переговоры с другими тренерами.

"ФК "Локомотив" официально заявляет, что не ведёт переговоров ни с одним из специалистов на замену главному тренеру команды Михаилу Галактионову.
Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверено, что все задачи будут выполнены. После утраты отца наш главный тренер взял недельную паузу в работе. Уже в ближайшие дни команда ждёт его возвращения", - написано в Telegram-канале клуба.

Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. На данный момент "железнодорожники" находятся на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что красно-зеленые рассматривали кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится