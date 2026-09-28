"Локомотив" сделал официальное заявление по ситуации с Галактионовым

"ФК "Локомотив" официально заявляет, что не ведёт переговоров ни с одним из специалистов на замену главному тренеру команды Михаилу Галактионову.Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверено, что все задачи будут выполнены. После утраты отца наш главный тренер взял недельную паузу в работе. Уже в ближайшие дни команда ждёт его возвращения", - написано в Telegram-канале клуба.
Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с ноября 2022 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. На данный момент "железнодорожники" находятся на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Ранее в СМИ появилась информация, что красно-зеленые рассматривали кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера.