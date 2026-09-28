Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
19:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
19:00
КипрНе начат
Грузия
19:00
УкраинаНе начат
Румыния
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Турция
21:45
ИталияНе начат
Швеция
21:45
ПольшаНе начат
Бельгия
21:45
ФранцияНе начат

Слуцкий отказался возглавить "Локомотив" - источник

Леонид Слуцкий отказался от возможности стать новым главным тренером "железнодорожников".
Фото: ПФК ЦСКА
По данным источника, Леониду Слуцкому поступило предложение возглавить московский "Локомотив", однако бывший тренер ЦСКА и "Шанхай Шеньхуа" ответил отказом.

Сообщается, что по Михаилу Галактионову в клубе вопрос окончательно пока не решен. Однако отмечается, что сам специалист склоняется к уходу из команды. Если стороны договорятся о расторжении контракта, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Дмитрий Хохлов.

В этом сезоне "железнодорожники", которые являются бронзовыми призерами РПЛ 2025/2026, стартовали с 7 набранными очками в 9 сыгранных турах. На паузу в чемпионате красно-зеленые ушли, находясь на 14-м месте в таблице.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится