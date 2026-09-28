По данным источника, Леониду Слуцкому поступило предложение возглавить московский "Локомотив", однако бывший тренер ЦСКА и "Шанхай Шеньхуа" ответил отказом.
Сообщается, что по Михаилу Галактионову в клубе вопрос окончательно пока не решен. Однако отмечается, что сам специалист склоняется к уходу из команды. Если стороны договорятся о расторжении контракта, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Дмитрий Хохлов.
В этом сезоне "железнодорожники", которые являются бронзовыми призерами РПЛ 2025/2026, стартовали с 7 набранными очками в 9 сыгранных турах. На паузу в чемпионате красно-зеленые ушли, находясь на 14-м месте в таблице.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Слуцкий отказался возглавить "Локомотив" - источник
Леонид Слуцкий отказался от возможности стать новым главным тренером "железнодорожников".
Фото: ПФК ЦСКА