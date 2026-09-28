По информации источника, "Зенит" в зимнее трансферное окно хочет расстаться с Денисом Адамовым. Руководству не нравится, как идет процесс переговоров по новому контракту - сторона футболиста хочет 2 миллиона евро в год и бонусы, а Константин Зырянов настаивает на 1,6 миллионов евро и трехлетнем соглашении.
Отмечается, что на замену Адамову рассматривают Данилу Худякова из австрийского "Штурма" и Илью Лантратова из "Локомотива". Также сине-бело-голубые прорабатывают сценарий с трансфером Станислава Агкацева из "Краснодара".
В нынешнем сезоне Денис Адамов провел за петербуржцев во всех турнирах десять матчей, пропустил десять мячей и сохранил ворота "сухими" в четырех встречах. Рыночная стоимость 28-летнего голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 миллионов евро, его контракт истекает по окончании текущего сезона.
После девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.
Источник: телеграм-канал "Mash на спорте".
"Зенит" намерен расстаться с Адамовым: известно, кого рассматривают на замену - источник
Петербургский "Зенит" может расстаться с основным голкипером.
Фото: ФК "Зенит"