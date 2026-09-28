Оздоев - о переходе Батракова в "Галатасарай": это великолепно для него

- Это великолепно для Батракова. Он будет играть в Лиге чемпионов и двигаться вперёд. Это хорошее решение и для него, и для "Локомотива".
Для Батракова такой переход полезен, поскольку он сможет играть в Европе, - приводит слова футболиста "Матч ТВ".
Оздоев в сезоне-2022/23 выступал в Турции за "Фатих Карагюмрюк", поэтому знаком с местным чемпионатом. В августе Батраков перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай" за €25 млн. В пяти матчах за стамбульский клуб россиянин сделал одну результативную передачу.