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Оздоев - о переходе Батракова в "Галатасарай": это великолепно для него

Магомед Оздоев прокомментировал переход Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай", отметив возможность полузащитника выступать в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Полузащитник "Краснодара" считает, что смена клуба позволит 21-летнему футболисту продолжить развитие и получить опыт выступлений на европейском уровне.

- Это великолепно для Батракова. Он будет играть в Лиге чемпионов и двигаться вперёд. Это хорошее решение и для него, и для "Локомотива".

Для Батракова такой переход полезен, поскольку он сможет играть в Европе, - приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Оздоев в сезоне-2022/23 выступал в Турции за "Фатих Карагюмрюк", поэтому знаком с местным чемпионатом. В августе Батраков перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай" за €25 млн. В пяти матчах за стамбульский клуб россиянин сделал одну результативную передачу.

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