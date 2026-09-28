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Зидан оценил победу Франции над Бельгией в Лиге наций

Сборная Франции одержала минимальную победу над Бельгией во втором туре Лиги наций.
Фото: Getty Images
Встреча в Брюсселе завершилась со счётом 1:0, а главный тренер французов Зинедин Зидан положительно оценил действия команды.

- Думаю, сегодня мы сыграли очень хорошо против сильной сборной Бельгии. Мы действовали смело, не боялись идти вперёд и играть на половине поля соперника, хотя во втором тайме немного сбавили темп.

В целом мы контролировали матч и полностью заслужили эту победу. Я очень доволен, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Следующую встречу в Лиге наций французы проведут 2 октября против Италии.

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