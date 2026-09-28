Зидан оценил победу Франции над Бельгией в Лиге наций

Сборная Франции одержала минимальную победу над Бельгией во втором туре Лиги наций.

Фото: Getty Images

В целом мы контролировали матч и полностью заслужили эту победу. Я очень доволен, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Встреча в Брюсселе завершилась со счётом 1:0, а главный тренер французов Зинедин Зидан положительно оценил действия команды.- Думаю, сегодня мы сыграли очень хорошо против сильной сборной Бельгии. Мы действовали смело, не боялись идти вперёд и играть на половине поля соперника, хотя во втором тайме немного сбавили темп.Следующую встречу в Лиге наций французы проведут 2 октября против Италии.