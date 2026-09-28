Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Ледяхов объяснил, почему Дзюба сейчас не нужен "Спартаку"

Игорь Ледяхов высказался о возможном возвращении Артёма Дзюбы в "Спартак" и объяснил, почему форвард сейчас не нужен московскому клубу.
Фото: ФК "Акрон"
Экс-игрок красно-белых отметил, что атакующая линия команды уже сформирована.

- Мы же в профессиональном спорте. Какие могут быть красивые истории? Позиция нападающего у "Спартака" укомплектована. Есть Угальде и Даку.

Красивые истории - это где-то в театре. Это профессиональный спорт, команда борется за самые высокие места, и вопрос должен быть закрыт, - приводит слова Ледяхова "Матч ТВ".

38-летний Дзюба после ухода из "Акрона" находится в статусе свободного агента. В своей карьере форвард также выступал за "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Локомотив", "Арсенал" и "Томь". На счету Дзюбы 177 голов в чемпионате России и 31 мяч за сборную страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится