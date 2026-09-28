Ледяхов объяснил, почему Дзюба сейчас не нужен "Спартаку"

- Мы же в профессиональном спорте. Какие могут быть красивые истории? Позиция нападающего у "Спартака" укомплектована. Есть Угальде и Даку.
Красивые истории - это где-то в театре. Это профессиональный спорт, команда борется за самые высокие места, и вопрос должен быть закрыт, - приводит слова Ледяхова "Матч ТВ".
38-летний Дзюба после ухода из "Акрона" находится в статусе свободного агента. В своей карьере форвард также выступал за "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Локомотив", "Арсенал" и "Томь". На счету Дзюбы 177 голов в чемпионате России и 31 мяч за сборную страны.