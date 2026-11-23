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Масалитин порекомендовал "Локомотиву" тренера
Сегодня, 04:15
Бывший футболист
ЦСКА
Валерий Масалитин предложил назначить Дмитрия Лоськова главным тренером московского "
Локомотива
".
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Масалитина, бывший полузащитник железнодорожников мог бы возглавить команду при поддержке Юрия Сёмина в качестве консультанта.
- Я бы хотел, чтобы в "
Локомотив
" пришёл на пост главного тренера Дмитрий Лоськов, у него в консультантах должен быть Юрий Сёмин, - передаёт слова Масалитина
"Газета.Ru"
.
После 15 туров "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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Дмитрий Лоськов
Валерий Масалитин
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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