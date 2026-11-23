Фото: ФК "Локомотив"

- Я бы хотел, чтобы в " Локомотив " пришёл на пост главного тренера Дмитрий Лоськов, у него в консультантах должен быть Юрий Сёмин, - передаёт слова Масалитина "Газета.Ru"

По мнению Масалитина, бывший полузащитник железнодорожников мог бы возглавить команду при поддержке Юрия Сёмина в качестве консультанта.После 15 туров "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.