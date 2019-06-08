Артем Дзюба: было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, так что приношу свои извинения

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над сборной Сан-Марино пообщался с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

"Потрясающая атмосфера была на футболе. До этого было мнение, что в Саранске его не очень любят, так что приношу свои извинения болельщикам Саранска. Здесь другое отношение, встретили нас очень гостеприимно.

Теперь концентрируемся на Кипре. Серьезный соперник, будет от обороны играть. Мы очень хотим попасть на Евро, у нас серьезные задачи", - сказал Дзюба.

Теги: Дзюба Сборная России
Вчера, 22:22
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