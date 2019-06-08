Игроки сборной России поддержали травмированного Газинского (видео)
Футболисты сборной России после победы над Сан-Марино (9:0) записали видеообращение к Юрию Газинскому, который недавно перенес операцию.
"Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!", - сказал Артем Дзюба.
"Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!", - сказал Артем Дзюба.
Юрий Газинский: Парни, с победой!— RuFootball (@rufootballru) June 8, 2019
Дзюба, с покером! Федя, с дублем!
Бара, с дебютом!
Мира и Кудряш, с голиком!
P.S. Спасибо большое за поддержку ?? pic.twitter.com/GAO5MlXpPT