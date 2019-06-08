Игроки сборной России поддержали травмированного Газинского (видео)

Футболисты сборной России после победы над Сан-Марино (9:0) записали видеообращение к Юрию Газинскому, который недавно перенес операцию.

"Юра, выздоравливай! Мы очень переживаем за тебя. Скорейшего тебе выздоровления. Все парни с тобой. Эта победа тебе посвящается. Береги себя и удачи!", - сказал Артем Дзюба.

Теги: Дзюба Газинский Сборная России
Вчера, 23:16
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