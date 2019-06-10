Александр Головин - о сообщении Фабрегаса: это же шутка, ничего страшного
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение своего одноклубника Сеска Фабрегаса, оставленное в социальной сети после матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020, в котором национальная команда разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.
Головин после игры опубликовал фото трибун и написал: "Спасибо за поддержку". В ответ испанский хавбек оставил комментарий: "Мой друг, девять голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо..."
"Сообщение Фабрегаса? Это же шутка, ничего страшного. Главное — это три очка, а не личные результаты", - цитирует Головина "Чемпионат".
Головин после игры опубликовал фото трибун и написал: "Спасибо за поддержку". В ответ испанский хавбек оставил комментарий: "Мой друг, девять голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо..."
"Сообщение Фабрегаса? Это же шутка, ничего страшного. Главное — это три очка, а не личные результаты", - цитирует Головина "Чемпионат".