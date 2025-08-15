Матчи Скрыть

Бакаев жалеет о видео со "стрелкой" после перехода в "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал, что жалеет о видео со "стрелкой" после перехода в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Согласился на это по своей глупости. На тот момент толком не осознавал, что делаю. А потом подумал: "Е-мое!" Сильно пожалел, что показал "стрелку". Это было неправильно", - сказал Бакаев в интервью Sport24.

Зелимхан Бакаев выступал за петербургский "Зенит" с 2022 по 2025 год - полузащитник провел в составе петербуржцев 34 матча и отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

В летнее трансферное окно футболист перешел на правах свободного агента в московский "Локомотив". В текущем сезоне Бакаев вышел на поле в 6 встречах записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.

