"Спартак" направил "Локомотиву" улучшенное предложение по Самошникову - источник

Московский "Спартак" улучшил свое предложение по трансферу защитника "Локомотива" Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Спартак" направил "Локомотиву" улучшенное предложение по трансферу защитника Ильи Самошникова. Ожидается, что оно будет принято.

В текущем сезоне Илья Самошников провел за "Локомотив" во всех турнирах 2 матча и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 27-летнего защитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до мая 2027 года. На счету защитника 4 матча в составе сборной России и 1 забитый гол.

Источник: "СЭ".

