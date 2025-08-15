Матчи Скрыть

Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Ренн
21:45
МарсельНе начат

Агент Солари высказался о возможном уходе полузащитника из "Спартака"

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника московского "Спартака" Пабло Солари, высказался о возможном уходе футболиста из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Возможен ли уход его в это трансферное окно, может в аренду? Нет, из "Спартака" с нами о таком никто не говорил", - цитирует Кипершмида Metaratings.

Пабло Солари перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" зимой текущего года за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

