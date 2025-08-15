По информации источника, бывший защитник "Спартака" Павел Маслов побывал на базе костромского "Спартака" и получил предложение от клуба, вероятность перехода высока.
Павел Маслов выступал за московский "Спартак" с 2020 по 2025 год, а этим летом покинул клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне защитник перешел в "Сочи" на правах аренды и провел за клуб 22 матча, отметившись 2 забитыми мячами.
Всего на счету футболиста 58 матчей в Российской Премьер-Лиге, 1 забитый гол и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 450 тысяч евро.
Источник: Metaratings.
Экс-защитник "Спартака" может продолжить карьеру в костромском "Спартаке"
Бывший защитник "Спартака" может продолжить карьеру в Первой Лиге.
Фото: ФК "Спартак"