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Валерий Рейнгольд: игра забудется, а счёт останется. Сборная одержала достойную и обнадёживающую победу

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (2:1) в отборе к Евро-2020.
Фото: "СЭ"
- О матче:

Наша команда провела качественный, хороший матч. Не блестящий, но на фоне шотландцев смотрелись интересней. Ещё и характер проявили, одержали волевую победу, и всё это на чужом поле. Молодцы! Сложно выделить какого-то игрока отдельно, команда выглядела слажено. Но я бы особенно отметил Жиркова. Ему 36 лет, но мастерство не пропьёшь, грубо говоря. Сыграл надёжно, активно, соперникам не уступал, создавал моменты, забил... да и вся команда на фоне шотландцев выглядела достойно.

Я от хозяев поля ожидал большего, но это их проблемы. Сборная России набрала очень ценные 3 очка. Я высоко оцениваю шансы отечественной команды на выход на чемпионат Европы. Тем более что с шотландцами мы теперь будем играть дома, да и отрыв от них уже есть заметный. Сегодня сборная сделала хороший подарок болельщикам, выиграв в гостях. А игра... она забудется, а счёт останется. Команда укрепила свои позиции на втором месте, была одержана достойная и обнадёживающая поклонников отечественного футбола победа.

- О голевой ошибке Гильерме:

Грубейшая ошибка вратаря, но хорошо что в итоге победили. Голкипер национальной команды не имеет права так привозить голы. Хорошо, что ребята за него отработали. Вообще я полагаю, что у нас есть сильнее голкиперы. Тот же Лунёв хоть и не намного, но сильнее. А ещё есть Максименко. Стиль игры Гильерме мне не нравится, у него сегодня была ещё одна грубая ошибка, но шотландцы не наказали, зато более сильный соперник накажет. Вратарь сборной России не имеет права так ошибаться.

- О предстоящем матче против сборной Казахстана:

Вспоминаю первую игру и думаю, что там проблем не было, и вряд ли они будут дома. Хотя в футболе всё может быть, например, выйдут пешком ходить по полю, за это их и накажут. Но, думаю, этого не случится.


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Теги: Рейнгольд Сборная Шотландии Сборная России
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