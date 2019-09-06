Валерий Рейнгольд: игра забудется, а счёт останется. Сборная одержала достойную и обнадёживающую победу

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (2:1) в отборе к Евро-2020.

Фото: "СЭ"