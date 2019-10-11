Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал достижение Артема Дзюбы, вышедшего на чистое третье место по количеству голов за национальную команду после матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Шотландией.
"Дзюба обогнал меня по числу забитых мячей за сборную? Что же я теперь, снова должен в футбол начать играть? Или киллера нанять? Пусть забивает, я только радуюсь. Сто процентов, он обгонит и Кержакова. Желаю ему этого", - цитирует Павлюченко "РБ".
Павлюченко: Дзюба обогнал меня по голам за сборную? Что же мне теперь, киллера нанять?
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