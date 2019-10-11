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Павлюченко: Дзюба обогнал меня по голам за сборную? Что же мне теперь, киллера нанять?

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал достижение Артема Дзюбы, вышедшего на чистое третье место по количеству голов за национальную команду после матча отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Шотландией.

"Дзюба обогнал меня по числу забитых мячей за сборную? Что же я теперь, снова должен в футбол начать играть? Или киллера нанять? Пусть забивает, я только радуюсь. Сто процентов, он обгонит и Кержакова. Желаю ему этого", - цитирует Павлюченко "РБ".


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Теги: Павлюченко Дзюба Сборная России
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