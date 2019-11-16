Рейнгольд: виновата не команда, а Черчесов

- Печально всё это, честно говоря, - начал Рейнгольд. - Но я считаю, что виновата не команда, а Черчесов. Ну нельзя было играть с бельгийцами в открытый футбол! Что это такое? Нам противостояла одна из сильнейших команд в мире, мы явно слабее, ну так организуйте прочную оборону и сыграйте на контратаках. Вместо этого тренер погнал команду на авантюрные атаки, и в итоге игра была сделана в первом тайме. Стало понятно, что бельгийцы бросят играть во втором тайме. А зачем им? Они ведут 3:0 после первого тайма. Зачем им бежать?
Ведь видна разница, когда мы противостоим Казахстану и Бельгии. Я говорил, что мы посмотрим на уровень нашего футбола, когда мы сыграем против одной из сильнейших команд Европы. И в итоге мы получили плачевный результат. В футбол так играть нельзя, дисциплины никакой нет, почти все ключевые единоборства проиграны, мы также показали на большой сцене, что индивидуально наши игроки крайне слабы. Мы не создали ни одного момента в первом тайме, пока бельгийцы куражились у наших ворот.
И ведь что-то подобное можно было предугадать, ну так может стоило сыграть с таким соперником честно отталкиваясь от своего уровня, а не бежать в атаку шашки наголо? Поэтому я и говорю, что главный виновник поражения - Черчесов. Футболисты играют так, как им говорит это делать главный тренер. Я так и не понял почему мы сыграли столь открыто со сборной, которая по всем параметрам нас превосходит.
Где был Дзюба? Где был Миранчук? Где были все? Вот вам и наши футболисты, которые, как говорят журналисты "нарасхват в Европе". На какой расхват? Дзюба по воротам ни разу не ударил. Потому что против нас играли мастеровитые ребята, знающие своё дело и выступающие за солидные европейские клубы, и они показали своё умение в этом матче.
Возможно, кто-то уже подумал, что футболисты нашей сборной умеют играть в футбол... рано подумали, вот и всё, и давайте говорить об этом прямо. Безусловно, я поздравляю сборную с выходом на чемпионат Европы-2020, но Черчесову нужно делать выводы. Под каждого соперника нужно подстраиваться и выбирать соответствующую тактику, трезво и спокойно. А не гнать всех вперёд в матче с таким оппонентом. А так... позорно проигрывать на своём поле даже Бельгии, пропуская 4. Это ни в какие ворота не лезет.
Рейнгольд: виновата не команда, а Черчесов
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Бельгии (1:4) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2020.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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