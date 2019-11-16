Рейнгольд: виновата не команда, а Черчесов

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Бельгии (1:4) в 9-м туре отборочного турнира Евро-2020.

Фото: "Спорт-Экспресс"