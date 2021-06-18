- Сборная за два матча забила один мяч? Сложно объяснить, почему так. Но некоторые команды вообще не забивали. Мы работаем над реализацией.
Отрабатываем ли мы игру в два форварда? Да, наигрываем. У нас много схем в запасе. Все зависит от сценария матча. Мы уже сыгрались с Саней и Артемом. Решение за тренером, - приводит слова Заболотного Sport24.
Напомним, что в заявку команды Станислава Черчесова на чемпионат Европы-2020 вошли три нападающих: Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак") и Антон Заболотный (ЦСКА).
Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания состоится 21 июня в Копенгагене на "Паркен Стэдиум". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем Евро-2020 с Данией
Заболотный подтвердил, что сборная России наигрывает схему с двумя нападающими перед матчем с Данией на Евро-2020
Нападающий сборной России Антон Заболотный ответил на вопрос о том, есть ли у национальной команды проблемы с атакой.
Фото: сборная России
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