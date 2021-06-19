Роналду впервые забил Германии, но не помогло - блистательный Госенс растоптал Португалию. А Франция не одолела Венгрию

Регламент проведения чемпионатов Европы, дающий право сыграть в финальной стадии 24 командам, сводит к минимуму количество по-настоящему топовых матчей в группах. На Евро-2020 в первом туре таковых было 2 - Англия против Хорватии и Франция против Германии, а во втором всего лишь 1 - Португалия против Германии. Впрочем, можно мыслить и позитивно - чем меньше бриллиантов, тем ценнее каждый отдельно взятый из них. Тем более когда этот самый бриллиант явил собой зрелищные 4:2.
Интересный факт - по сравнению со стартовыми матчами Евро-2020 ни Йоахим Лев, ни Фернанду Сантуш не сделали ни одной перестановки в составах. В случае с решением главного тренера сборной Португалии вопросов не возникает никаких - пусть и в концовке, но все же разгромили сборную Венгрии. А вот выбор наставника немецкой команды немного удивил. Неужели Лева устроила игра каждого футболиста в проигранной французам встрече?
Немцы отлично начали матч, мощно напирая на владения португальцев. У них были все шансы отличиться первыми, и на 6-й минуте мяч даже оказался в воротах Руя Патрисиу. Но судейская бригада во главе с англичанином Энтони Тейлором зафиксировала офсайд у Гнабри, который был активным участником борьбы с защитниками до того, как передача Киммиха дошла до Госенса на дальнюю штангу. В итоге сборная Германии так и не сумела забить легитимный гол раньше своего соперника.
Сборная Португалии завершила взятием ворот, по сути, свою первую же контратаку. На исходе четверти часа игрового времени Жота и Роналду, избежав офсайдов, оказались в штрафной Нойера и без особых проблем открыли счет. Криштиану забил 12-й гол в финальной стадии чемпионатов Европы и обновил свой же рекорд, установленный в матче с Венгрией. Однако интереснее другой факт. Сегодня Роналду впервые забил в игре с Германией. В четырех матчах с этим соперником до этого самый популярный футболист мира уходил с поля ни с чем.
Гол Роналду на игровое преимущество немцев, по большому счету, никак не повлиял. Сборная Португалии иногда выбиралась на чужую половину поля, но достаточно активные попытки хозяев атаковать были намного чаще. Старательнее и заметнее других был Госенс. Его усилия позволили команде Лева не только отыграться, но и выйти вперед еще до перерыва. Да, формально португальцы забивали в свои ворота сами, но действия полузащитника "Аталанты" были одними из ключевых в тех эпизодах. Хотя, конечно, отмечаем и Хаверца, сыгравшего важную роль в первом автоголе, и Киммиха, принявшего активное участие во втором автоголе.
В перерыве Фернанду Сантуш сделал перестановку на правом фланге, который разрывал Госенс - вместо Бернарду Силвы вышел Ренату Саншеш. Но остановить Госенса этим вечером было невозможно. Во втором тайме он продолжил феерить, записав на свой счет гол и голевую передачу на Хаверца. Любопытно, что Лев заменил Робина сразу после того, как полузащитник сделал счет 4:1. Перед матчем главный тренер сборной Германии говорил, что не все смогут отыграть 90 минут в полную силу. Видимо, Госенс был одним из тех игроков, кого имел ввиду наставник и замена которого на 60-й минуте была запланирована.
Оформив преимущество в 3 мяча, хозяева будто бы несколько расслабились. В середине второго тайма они позволили сопернику сократить отставание. После розыгрыша штрафного Роналду прострелил с дальней штанги вдоль ворот на Жоту, который не имел права не забить. Но больше поразить ворота Нойера португальцы не смогли. Сборная Германии одержала важнейшую победу, которая дает ей отличные шансы на выход в плей-офф Евро-2020, ведь впереди у нее домашний матч с менее грозной по сравнению со сборными Франции и Португалии сборной Венгрии.
Хотя не факт, что следующий соперник станет для немцев легкой добычей. Ведь начинался игровой день с геройства сборной Венгрии, которая отняла очки у действующего чемпиона мира. Хотя, если помнить об истории их противостояния со сборной Франции, большой сенсацией случившуюся ничью не назвать. Соперники прежде играли в Будапеште восемь раз, и лишь однажды французам удалось победить. Да и на чемпионатах Европы статистика "синих" против мадьяров не лучше - одна победа в пяти матчах (теперь уже в шести).
Начало сегодняшней встречи на "Пушкаш Арене" осталось за командой Дешама. У каждого из ее могучей тройки нападающих до перерыва были отличные шансы забить, но ни Мбаппе, ни Бензема, ни Гризманну не удалось реализовать свои моменты. Венгрия же воспользовалась одной из немногочисленных возможностей огорчить Францию. В добавленное к первому тайму время Оттило Фиоло убежал от защитников, залетел в штрафную и пробил в створ мимо Льориса.
Отыграться французы смогли к середине второго тайма. Голевую атаку начал Льорис, продолжил Мбаппе, а завершил Гризманн. При этом голевую передачу Килиану не записали, поскольку мяч дошел до Антуана только с помощью рикошета. В оставшееся до конца матча время Франция оказывала мощное давление на ворота Венгрии, но хозяевам при фантастической поддержке местных болельщиков удалось удержать ничью.
Таким образом, результаты матчей второго тура лихо закрутили интригу в группе F. Каждая команда может выйти в плей-офф Евро-2020, и только французы точно не займут последнее место в своем квартете. К заключительной игре на первом месте с четырьмя очками подходит сборная Франции. Сборные Германии и Португалии имеют по три очка, и немцы занимают вторую строчку, так как имеют преимущество после личной встречи с португальцами. Сборная Венгрии замыкает группу с одним турнирным баллом. В последнем туре французы встретятся с португальцами, а немцы с венграми.
Для команды Дешама все достаточно просто. Она точно выйдет в плей-офф, если не проиграет команде Сантуша. При этом даже в случае поражения у французов будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших среди тех, кто займет третье место. Немцам для гарантии выхода в 1/8 финала надо обыграть венгров. Португалии для участия в играх на вылет необходимо обыгрывать Францию. Венгрии же надо сделать невероятное - одержать победу в гостях над Германией, только в этом случае они могут претендовать на плей-офф. Полные расклады вы можете посмотреть в нашем материале - Евро-2020: турнирные расклады группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия) после второго тура.
Фото: официальный сайт УЕФА
Роналду впервые забил Германии, но не помогло - блистательный Госенс растоптал Португалию. А Франция не одолела Венгрию
Rusfootball.info - о матчах второго тура в группе F и о турнирных раскладах в лучшем квартете Евро-2020.
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